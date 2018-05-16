الرئاسي يصدر قراراً بشأن تحديد ساعات الدوام في رمضان

اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان بحيث تكون من الساعة “9” صباحا وحتى “14”ظهر. وينص القرار رقم “589” الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه انه يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. وكانت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة أعلنت أنّ اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدا الخميس هو أول أيام شهر رمضان للعام 1439 هـ.

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