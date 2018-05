النائب الأول لرئيس مجلس الدولة لـ”المتوسط”: نرفض الترتيبات المالية لـ”السراج” والصديق الكبير

المتوسط/خاص/ المحرر السياسي:

قال ناجي مختارالنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى الاستشاري للدولة في اتصال هاتفي مع المحررالسياسي لصحيفة المتوسط الليبية، أن أعضاء مجلس الدولة لا يوافقون على الترتيبات المالية التي أقرها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مؤخرا.

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس الدولة: “نحن لا نوافق على الترتيبات المالية من حيث المبدأ، لأننا لم نستشر، ولا نوافق على هذا الطرح الذي تقدم به “المجبري” لأنه أظهر توافق بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق، وصل لدرجة الإقراض بقيمة 10 مليار دينار لحكومة الوفاق.

وأكد ناجي مختارأن مجلس الدولة لا يعرف من المسئول عن هذا القرض، وكيف تم؟ وان الأمر تم بين حكومة السراج ومصرف ليبيا المركزي دون الرجوع إلى أي جسم رقابي حقيقي.

وأضاف “مختار” أن هذه حكومة مقبلة على التغيير سواء كان بالتعديل أو الإزاحة، لذلك نطلب من الصديق الكبير عدم صرف الميزانية إلا من باب المرتبات فقط، وفي حالة نما إلى علمنا أنه تم الصرف من أبواب أخرى سيكون الصديق الكبير متعاون في صرف المال العام دون رقابة حقيقية

واستطر “مختار”: “نحن بحكم الاتفاق السياسي كمجلس دولة شريك حقيقي في إدارة الدولة ولذلك وجب علينا إيقاف هذا الأمر المتعلق بصرف الميزانيات تحت ذريعة الترتيبات المالية لحكومة لا نرى لها إنجازا لا في الشرق ولا في الجنوب ولا في الغرب.

مؤكدا أن ما حدث في العامين الماضيين من إنفاق للمال يجب لا يستمر وتصبح هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال فقط، ويتم صرف المرتبات من الترتيبات المالية فقط ،حتى يوضع الجميع (مجلس الدولة والنواب) أمام مسؤلياتهم في تعديل هذه الحكومة .

