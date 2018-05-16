أهالي جالو يشكون من قلة السيولة وغلاء الأسعار

يشكو العديد من المواطنين في مدينة جالو من قلة السيولة النقدية في المصارف وغلاء أسعار المواد الغذائية واللحوم، نتيجة الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، وغياب دور المسؤولين تجاه المواطن، الأمر الذي أثقل أرباب الأسر في حياتهم المعيشية، خاصة مع حلول الشهر الفضيل.
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قناة ليبيا
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