«الحكم المحلي» تبحث مشاكل عمال النظافة في طرابلس

عقدت وزارة الحكم المحلي اليوم الأربعاء اجتماعا ضم أعضاء مجلس إدارة شركة الخدمات العامة لمناقشة المشاكل المتعلقة بتكدس القمامة داخل العاصمة طرابلس، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة سير عمل شركات النظافة العامة والشركات والمساندة لها خلال شهر رمضان.

كما ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الحكم المحلي التحديات والصعوبات التي تواجه شركة الخدمات العامة والشركات المساندة لها لحل مشكلة تكدس القمامة والتحديات التي تواجهها في شهر رمضان.

وأبدت شركة الخدمات العامة والشركات المساندة جاهزيتهم للعمل بشهر رمضان مطالبين بتوفير الإمكانيات لسير عمل الشركة وتسهيل جميع الإجراءات أمام الشركات المساندة.

