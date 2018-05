المتوسط :

أصدر رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” قراراً، اليوم الأربعاء بشأن تولي المحفظة الاستثمارية طويلة المدي برئاسة سامي المبروك والذي اقيل من منصبه بقرار من رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ” علي محمود “، تنفيذ عملية شراء وسداد الديون العلاجية المستحقة من دولة ليبيا من قبل المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار صالح في هذا القرار المفاجئ الذي تحصلت صحيفة المتوسط على نسخة منه، والذي يراه كثيرون تضارب في الاختصاصات، بأن للمحفظة الصلاحيات القانونية أمام المعايير الاستثمارية الخاصة بها لاجل شراء تلك المديونيات بعد عملية الحصر و التقييم و الدراسات الربحية اللازمة لذلك، مؤكدا بأنه يحق للمحفظة عقب شراءها لهذه الديون، المطالبة القانونية المباشرة من الدولة الليبية لغايات السداد ،كما يحق لها خصم قيمة الدين المشتراه والأرباح المستقبلية للمؤسسة او المتأتية عن ممارسة المحفظة لنشاطها الاستثماري.

وكان رئيس مؤسسة اللييية للاستثمار قد اصدر قراراً الأشهر الماضية بتولي د. عاطف البحري رئاسة مؤسسة المحفظة طويلة المدى في العاصمة الاردنية، وإقالة سامي المبروك من منصبه.

The post ‏وسط تضارب الصلاحيات .. «عقيلة» يدخل صراع الاستثمارات الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية