وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة يصدر تعليماته لقبول «الصكوك» من الجمعيات الاستهلاكية

عين ليبيا

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي الأربعاء أن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور منير عصر أصدر تعليماته لقبول الصكوك من الجمعيات الاستهلاكية لضمان تدفق السلع إلى المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال العريبي إن الوزير قد أصدر تعليماته لصندوق موازنة الأسعار بقبول الصكوك العادية من الجمعيات الاستهلاكية دون الحاجة لتصديقها والوقوف وراء طوابير وعراقيل مصرفية، وذلك لضمان تدفق السلع من الصندوق إلى الجمعيات إلى المواطن، مؤكدا توفر السلع في المخازن الاستراتيجية للصندوق لفترة طويلة.

وأكد العريبي على توفر السلع المدعومة من قبل الحكومة المؤقتة التي عملت على الاقتراض من البنوك التجارية للإيفاء بالتزاماتها أمام الشعب.

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