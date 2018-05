المتوسط :

حددت إدارة شؤون الحج و العمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية التابعة لحكومة الوفاق ، موعد لتحديد قرعة الحج لهذا العام.

أفادت إدارة الحج والعمرة ، في تدوينه على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن موعد إجراء قرعة الحج وذلك بعد منتصف ليل اليوم الأربعاء على مستوى ليبيا، أن القرعة ستكون الكترونية على الرابط التالي: www.ehaj.gov.ly

