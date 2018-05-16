بلدية البيضاء تسلم مصرف التنمية أرض لبناء فرع له بالمدينة

قام المجلس البلدي البيضاء صباح يوم الثلاثاء بتسليم قطعة الأرض المملوكة لمصرف التنمية فرع الجبل الأخضر.

حيث بناءً على تعليمات من قبل عميد البلدية “علي حسين” قام وكيل البلدية “أيمن عبدربه” ومدير مكتب المشروعات “السنوسي الدردفي ” تم بتسليم الأرض إلي مدير الفرع “احمد بورويق” .

وحضر لقاء تسليم الأرض عدد من الموظفين وذلك لإنشاء مبني خاص للفرع في إطار تفعيل المصارف داخل البلدية والتي سيكون من بينها “مصرف التنمية” وذلك لأهميته في فتح مجالات لفئة الشباب المؤهل ..

يذكر أن مساحة الأرض 2205″“متر مربع بجوار محكمة الاستئناف مقابل الطريق الرئيسي بوسط المدينة.

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