اخبار ليبيا الان

بلدية البيضاء تسلم مصرف التنمية أرض لبناء فرع له بالمدينة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام المجلس البلدي البيضاء صباح يوم الثلاثاء بتسليم قطعة الأرض المملوكة لمصرف التنمية فرع الجبل الأخضر.

حيث بناءً على تعليمات من قبل عميد البلدية “علي حسين” قام وكيل البلدية “أيمن عبدربه” ومدير مكتب المشروعات “السنوسي الدردفي ” تم بتسليم الأرض إلي مدير الفرع “احمد بورويق” .

وحضر لقاء تسليم الأرض عدد من الموظفين وذلك لإنشاء مبني خاص للفرع في إطار تفعيل المصارف داخل البلدية  والتي سيكون من بينها “مصرف التنمية” وذلك لأهميته في فتح مجالات لفئة الشباب المؤهل ..

يذكر أن مساحة الأرض 2205″“متر مربع بجوار محكمة الاستئناف مقابل الطريق الرئيسي بوسط المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك