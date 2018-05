“اقتصاد المؤقتة” تعلن قبول الصكوك من الجمعيات الاستهلاكية

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، الأربعاء أن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور منير عصر أصدر تعليماته لقبول الصكوك من الجمعيات الاستهلاكية لضمان تدفق السلع إلى المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وبين العريبي إن الوزير أصدر تعليماته لصندوق موازنة الأسعار بقبول الصكوك العادية من الجمعيات الاستهلاكية دون الحاجة لتصديقها والوقوف وراء طوابير وعراقيل مصرفية، وذلك لضمان تدفق السلع من الصندوق إلى الجمعيات إلى المواطن، مؤكدا توفر السلع في المخازن الاستراتيجية للصندوق لفترة طويلة، مشيرا الى توفر السلع المدعومة من قبل الحكومة المؤقتة التي عملت على الاقتراض من البنوك التجارية للإيفاء بالتزاماتها أمام الشعب.

