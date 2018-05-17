انفجار سيارة مفخخة في منطقة الفتائح بدرنة

خاص المتوسط

أكد المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الفتائح.

وأفاد صبره، اليوم الأربعاء في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه لا توجد غير خسائر في الاليات العسكري ولا توجد خسائر بشرية.

وكان أكد شهود عيان للمتوسط، عصر اليوم الأربعاء انتشار الآليات المسلحة التابعة لمقاتلي شورى مجاهدي درنة الإرهابية في أنحاء متفرقة من مناطق مدينة درنة.

وفي ذات السياق، أكد مراسلنا ما نقله شهود عيان عن وجود اشتباكات عنيفة على تخوم منطقة شيحا الغربية والمتاخمه لمنطقة الظهر الحمر.

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