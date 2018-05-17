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بحضور «السراج»… بدء إجراء قرعة الحج

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، في إجراءات بدء قرعة أداء فريضة الحج لهذا العام و التي سيشارك فيها 11 ألف و 71 حاج و حاجة ليتم اختيار 4200 حاج من أجمالى المتقدمين .

وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الوطني على موثع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، هنأ السراج الشعب اللليبي و الأمة العربية و الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا الفوز للمتقدمين بقرعة الحج.

هذا وأفادت إدارة الحج والعمرة ، في تدوينه على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن موعد إجراء قرعة الحج بدأ اليوم الخميس، على مستوى ليبيا مشيرة بأن القرعة ستكون الكترونية على الرابط التالي: www.ehaj.gov.ly

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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