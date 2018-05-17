طرابلس | هيئة مكافحة الفساد تستدعي وزير صحة الوفاق وتطالب بإيقاف عمداء بلديتين عن العمل

ليبيا – إستدعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطرابلس وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني عمر بشير للتحقيق وذلك وفقاً لامر استدعاء صادر عنها اليوم الاربعاء .

وبحسب الامر الذي تحصلت صحيفة المرصد نسخة عنه وممهور بتوقيع رئيس الهيئة نعمان الشيخ فينص على انه جاء بعد متابعة الهيئة لتقارير عمل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني .

وأكدت هيئة مكافحة الفساد وجود شبهات فساد مالي وإداري وهو ما انتهت له إدارة التحقيقات بالهيئة حيث اشارت لوجود فساد يرتقي لدرجة جرائم جنائية وفقاً للتشريعات النافذة .

وطالبت الهيئة الوزير بشير بالمثول أمامها فى مقرها بطرابلس يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو القادم على تمام الـ12 ظهراً .

وفى بيان آخر طالبت الهيئة بإيـقاف عميدي كلا من بلديتي سبها وجادو وإستدعائهما للتحقيق وجمع إستدلال في تجاوزات نسـبت لهم .

كما إستدعت كلا من عميدي بلدية هراوة وبلدية مرادة للتحقيق معهم، وجمع الإستدلال في تجاوزات نسـبت لهم وذلك وفقاً لصلاحياتها المناطة بها بالقانون 11 لسنة 2014 .

المرصد – خاص

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