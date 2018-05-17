16 قتيلا من قوات الكرامة، وقوة حماية درنة تستعيد مواقعها جنوب وشرق المدينة

انسحبت قوات عملية الكرامة، من منطقة الظهر الحمر جنوب درنة شرق ليبيا، الأربعاء، ومن منطقة الفتائح شرق المدينة، بعد تقدمها صباح اليوم إثر القصف الجوي بطائرات بدون طيار.

وسقطت عدة قذائف عشوائية على حي الساحل الشرقي، وحي باب شيحا، مما أسفر عن مقتل طفل، وحدوث أضرار بمنازل المواطنين المدنيين.

وصرح مصدر عسكري من قوة حماية درنة بسقوط قتيل من القوة، في الاشتباكات التي اندلعت اليوم في محوري الظهر الحمر والفتائح.

وقالت مصادر متطابقة من درنة، إن ستة عشر قتيلا من قوات غرفة عمليات عمر المتخار التابعة لعملية الكرامة سقطوا في اشتباكات الأربعاء.

وقال مسؤول الملف الأمني بدرنة يحيى أسطى عمر، إن مدينة درنة تعرضت خلال اليومين الماضيين لحوالي 25 غارة جوية استهدفت محاور الحيلة والظهر الحمر والفتايح.

وأكد أسطى عمر على صفحته الشخصية على الفيسبوك أن انسحاب قوة حماية درنة من محور الحيلة يأتي لتجنب مزيد من الخسائر، وإعادة التمركز في مواقع جديدة. نافيا الأنباء التي أعلنتها قوات عملية الكرامة والتي تفيد بوجود قوات إفريقية تقاتل في صفوف قوة حماية المدينة.

ونفى الاسطى عمر انسحاب قوة حماية درنة من الفتايح والظهر الحمر والمدخل الغربي، مؤكدا أن القوة لازالت تحافظ على تمركزاتها.

وذكر مسؤول الملف الأمني أن انسحاب قوة حماية درنة من محور الحيله الذي يبعد عن درنه اكثر من 25 كيلوا متر ، جاء نتيجة قصف الطيران المصري والإماراتي على المحور.

وقتل خمسة من قوات حماية درنة، في قصف جوي شنته طائرات بدون طيار، يعتقد أنها مصرية على محور الحيلة، مما أدى إلى تمركز قوات عملية الكرامة في المحور.

ويأتي ذلك في القوت الذي تقصف فيه قوات غرفة عمليات عمر المختار التابعة لعملية الكرامة، المتمركزة في منطقة الفتائح شرق درنة، مواقع قوة حماية درنة بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاوزر والدبابات.

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