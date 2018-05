السراج : نحذر من هجوم الطيران على درنة ونطالب بتدخل الحكماء والشيوخ

المتوسط:

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ” أنه يتابع بقلق شديد ما يتوارد من أنباء عن العمليات العسكرية والقصف الجوي الذي يستهدف مدينة درنة” .

وأضاف السراج، خلال بيان له ، ” إننا نجد تحذيرنا من مخاطر من هذه العمليات وما تسببه من خسائر في صفوف المدنيين وفي البنية التحتية المدنية، ولقد سبق وأن دعونا للاحتكام للعقل، ووضع حد لمعاناة المواطنين بفك الحصار الخانق المضروب حول المدينة ووقف العمليات القتالية ونطالب بتدخل عاجل للحكماء والشيوخ والأعيان من درنة والمنطقة المحيطة لإيجاب حل سلمي يحقن الدماء ويجنب المدينة ما يسفر عن مثل هذه العمليات العسكرية من قتل وتدمير”.

وأكمل السراج، ” إننا ضد الإرهاب بكافة صوره ومسمياته وأشكاله ودعونا مرارا لتوحيد الصف في مواجهته لكننا أيضا ضد الهجمات التي تطال المدنيين ويحظرها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.

