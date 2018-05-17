مصرف الواحة يبحث مع محلي بني وليد إمكانية فتح فرع له في المدينة

بحث نائب مدير مصرف الواحة محمد رمضان خلال اجتماعه مع رئيس المجلس المحلي بني وليد إمكانية فتح فرع لمصرف الواحة في مدينة بني وليد.

وأوضح رمضان ان زيارته لمدينة بني وليد واللقاء مع رئيس المجلس البلدي هي من اجل البحث عن مكان ومبنى مناسب لتجهيزه كفرع لمصرف الواحة بالمدينة.

وأكد ان إدارة المصرف تسعى لتطوير خدماتها والعمل على فتح فروع لمصرف الواحة في كل ربوع ليبيا تمشياً مع ما يشهده القطاع المصرفي في العالم من تطورات في مجال تقنية المعلومات والخدمات المصرفية المباشرة وغير المباشرة.

وقال ان مصرف الواحة لديه حتى الان ما يقارب عن 7 فروع حتى ، وسعياً منا للنجاح والتميز جعلنا شعار مصرفنا الثقة والأمان ، مشيرا الى ان إدارة المصرف تدرس حاليا إمكانية فتح فروع أخرى لتقديم خدماته لكل المواطنين في جميع ربوع البلاد.

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