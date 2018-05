المتوسط:

تنفرد ( المتوسط) بصور تعكس للخسائر الفادحة التي لحقت مجلس شورى مجاهدي درنة ” المنحل ” علي مستوي الأفراد والآليات العسكرية خلال المعارك العنيفة خلال محاور القتال الجنوبية والشرقية من مدينة درنة.

وتمكنت القوات المسلحة من السيطرة علي نسبه تتجاوز 70% من مساحه منطقه الظهر الحمر الواقعة جنوب درنة وبالرغم من صعوبة تضاريسها إلا أن الجيش تمكن من الوصول إلي مشارف منطقه ” شيحا الغربيه ” والمتاخمة لمنطقة الظهر الحمر من ناحية الجنوب .

كما تمكنت القوات المسلحة من التقدم في المحور الشرقي للمدينة والتي تعرف بمنطقة الفتائح وعين بنت ووادي احصين وتظل منطقه الفتائح قاب قوسين أو أدنى قريبة من إعلان سيطرة الجيش عليها.

ونجحت القوات المسلحة الليبية علي إجبار العناصر الإرهابية من الرجوع إلي أحياء ومناطق المدينة والانتشار فيها بالرغم من رفض أهالي وسكان المدنية بتواجد تلك العناصر في مناطقهم وأهمها منطقه ” شيحا ” والتي قام أهالي بطرد العناصر من مناطقهم .

وتشهد مدينة درنة الآن هدوء حذر واغلب حركه سير المواطنين توقفت كما انتشرت الآليات العسكرية التابعة للعناصر الإرهابية في أهم مناطق المدينة ومنها ” مدخل الغربي و جزيره دوران امبخ وشيحا و جزيره دوران ميناء البحري ” وبالإضافة تنقل عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة في سيارات مدنية ومعتمه الزجاج لمحاولة رصد أي مجموعات أو تحركات مناصرة للجيش بداخل المدينة .

The post ( المتوسط) تنشر صورا للخسائر ” شورى درنة” خلال المواجهات مع الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية