صحة المؤقتة تبحث احتياجات مستشفى قرنادة العسكري

في إطار دعم وزارة الصحة لحصر الاحتياجات العاجلة لمستشفي قرنادة كلّف وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي اللجنة المختصة المتكونة من مدير إدارة المختبرات بالوزارة الدكتور عقيله حويل ومدير إدارة التفتيش والمتابعة الأستاذ جمعه بطاو للبحث مع مدير إدارة الخدمات الطبيه العسكريه عميد سعد لفسي وأمر مستشفى قرناده عقيد محمد سالم الصغير والمدير الطبي الدكتور أحمد عبدالعزيز الإحتياجات الفعلية والطارئة والاطلاع على الاستعدادات الطبية لاستقبال الحالات وضمان الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية ، وعلاج الجرحى وحلحلة كافة المشاكل الفنية العالقة التي تعيق سرعة تقديم الخدمة الطبية

وأكد حويل بأنه من خلال الزيارة الميدانية تم تحديد الاحتياجات الفعلية لدعم وتطوير أقسام الإسعاف والطوارئ بشكل عاجل ، وذلك بما تُلبي متطلبات المرحلة ، حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي

ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي إن الجولة الميدانية لمستشفى قرنادة العسكري تأتي في إطار سعي الحكومة الليبية المؤقتة لضمان الكفاءة العالية والسلامة وفقاً لتوجيهات السيد الوكيل وتوصيات رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني

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