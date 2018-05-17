«الثني» يلتقي بعدد من مديري المستشفيات العامة بغرب البلاد وجنوبها الغربي

عين ليبيا

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني صباح اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بعدد من مديروا المستشفيات العامة بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والخدمات المهندس نوري الورفلي.

وناقش خلال الاجتماع الذي حضره، مدير مستشفى غدامس، ومدير مستشفى الحرابة، ومدير مستشفى صبراتة، احتياجات المستشفيات المذكورة من الصيانات والمستلزمات الطبية لها، تمهيدا لإحالتها إلى وزارة الصحة، وذلك لأخذ القرارات اللازمة حيالها.

وهنأ مديروا المستشفيات خلال الاجتماع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني ومن خلاله كافة أعضاء الحكومة المؤقتة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعربوا عن أملهم في أن يعم الأمن والأمان كافة ربوع ليبيا بهذه المناسبة العظيمة، مؤكدين جاهزيتهم للعمل تحت أي ظرف ضمن الحكومة الليبية المؤقتة الشرعية.

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