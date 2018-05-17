عميد بلدية بنغازي يحث جهاز الحرس البلدي بالقيام بمهامه بكل «حزم»

عين ليبيا

ناقش عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار مع رئيس جهاز الحرس البلدي عقيد مصباح المعداني ومعاونه العقيد صالح الكاديكي ورؤساء غرفتي شرق وغرب بنغازي، ورؤساء الإدارات والأقسام وأفراد جهاز الحرس البلدي؛ الأسباب التي أدت إلى تقاعس أداء الحرس البلدي لدوره خلال المدة الماضية حيث ابدى عميد بلدية بنغازي امتعاضه واستيائه من عدم مزاولة جهاز الحرس البلدي لعمله المنوط به.

لافتاً إلى أن جهاز الحرس البلدي هو شرطة البلدية ومن أهم الأجهزة الضبطية و هو مؤمن على قوت الناس وفي اعناقه مراقبة الغذاء والدواء والبيئة والهواء و أن غيابه يعني غياب للرقابة على المخالفات وبالتالي زيادتها وانتشا ر ها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمواطن .

مؤكدا: بأنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بحدوث مشاكل داخل هذا الجهاز يمكن أن تؤثر على سير العمل وبأن البلدية بصدد توفير احتياجات جهاز الحرس البلدي المتمثلة في عدد خمسة عشرسيارة والزي الرسمي لأفراد الحرس البلدي إضافة إلى توفير مقار للعمل .

من جانبه اوضح رئيس جهاز الحرس البلدي إن أسباب النقص هو في الإمكانات المتمثلة في الوقود والقرطاسية وأجهزة الحاسب الآلي وعجز في المقرات الإدارية بالإضافة إلى عدم توفر السيارات .

من جهته طالب عميد البلدية من رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم مذكرة تفصيلية تحتوي على احتياجاتهم ليتم توفيرها في أقرب وقت.

مشدداً: في محضر اجتماعه على تنفيذ مهامهم بشكل عاجل وفوري المتمثلة في:

1/ الرقابة على المخابز من حيث وزن الخبز والتسعيرة ووجود مخابز تستلم في كميات من الدقيق من وزارة الاقتصاد دون استعمال في صناعة الخبز والإجراءات المطلوب اتخاذها في هذا الصدد وكذلك المحاجر وبيع الرمل أنشطة لا يمكن أن تكون داخل المدينة وبين الأحياء السكنية ويجب إزالتها على الفور.

2/متابعة المحلات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها.

3/ منع بيع السلع المدعومة خارج القنوات الرسمية المختصة بتوزيعها.

4/ الرقابة الصحية على أماكن صنع وتداول وبيع المواد الغذائية للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية على أماكن صنع وتداول وبيع المواد الغذائية للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والوضع السيئ الحالي في عدد من المطاعم والمقاهي.

5/ ظاهرة البناء العشوائي المنتشرة داخل البلدية والإجراءات الضبطية المطلوب اتخاذها.

6/ حماية الحدائق العامة من الاعتداءات والبناء العشوائي والإستغلال الغير شرعي.

7/ غلاء الأسعار خاصة للحاجات الأساسية للمواطنين وقيام بعض التجار بإحتكار بعض السلع لبيعها بأسعار مرتفعة في شهر رمضان مثل سلعة الحليب.

8/ انتشار محطات بيع الرمال والحصي داخل المدينة على الشوارع والطرق الرئيسية الأمر الذي يسيئ للمظهر العام للمدينة.

10/ ضرورة متابعة الشركات العاملة في مجال النظافة العامة والمتعاقد معها حالياً من قبل جهاز تنمية وتطوير المدن.

11/ ضرورة وجود نقاط للحرس البلدي في الأسواق المختلفة لمراقبتها ومتابعتها.

وفى ختام هذا الاجتماع الموسع والمهم اتخذت عدة إجراءات يتم تنفيذها ميدانيا وتحمل جهاز الحرس البلدي مسئولية تطبيقها على ارض الواقع وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية والقضائي.

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