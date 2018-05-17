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مواقيت الصلاة، في أول يوم من #رمضان حسب التوقيت المحلي لمدينة #طرابلس

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

مواقيت الصلاة، في أول يوم من #رمضان حسب التوقيت المحلي لمدينة #طرابلس

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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