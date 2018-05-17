المدار الجديد تطلق حملة «مدار المستقبل» لطلبة الشهادة الثانوية

عين ليبيا

1. الاشتراك بالباقة حسب مدخلات الرقم الوطني بمنظومة الوكلاء.

2. يتم الاشتراك بالباقة تلقائيا أي عند بدء الاستخدام.

3. يمنح مشتركي هذه الباقة عدد 30 دقيقة صوت و 50 رسالة قصيرة مجانية شهرياً.

4. سعر تكلفة الدقيقة بين مشتركي هذه الباقة 40 درهم.

5. يتم إضافة حصة الرسائل والدقائق لحساب الطالب تلقائياً كل شهر.

6. حصة الرسائل والدقائق الممنوحة غير تراكمية.

7. يمكن لمشتركي هذه الباقة تعبئة الرصيد بالطريقة المعتادة والاشتراك في جميع باقات الانترنت المتاحة والتمتع بجميع الخدمات والعروض المقدمة من المدار الجديد.

وهذه الباقة ستربط الطالب بوزارة التعليم مستقبلاً في أغلب ما يخص الطالب من (مواعيد وجداول الامتحانات، أرقام الجلوس، نتائج الامتحانات) بالاضافة الى امكانية إرسال روابط من الوزارة للكتب الالكترونية وغيرها من الخدمات.

وتستمر هذه الباقة مع الطالب إلى حين تخرجه من الجامعة أو المعهد مع اضافة ميزات أخرى عند الالتحاق بالجامعة أو المعهد.

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