رئيس “الوطنية للنفط”: خسائر إغلاق “الفيل” مليار دولار..وهذا موقفنا من صفقة “ماراثون – توتال”

سامر أبو وردة

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن كل البيانات التي تصدر في تقارير المؤسسة حول معدلات الإنتاج والدخل موثقة وتتسم بالشفافية، وتحال إلى الجهات الاعتبارية في الدولة، مثل البرلمان والمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة، مضيفاً أنها لا تعلن في وسائل الإعلام لاعتبارات تتعلق بالتزامات وتفاهمات مع منظمة “أوبك”، وخوفاً من تردي أسعار النفط.

ونفى صنع الله، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام الخارجية بشأن صفقة بيع حصة شركة “مارثون” الأمريكية، في النفط الليبي، إلى شركة “توتال” الفرنسية، مشدداً أن المؤسسة لم تعط موافقتها على الصفقة، حتى الآن، نافياً وجود أي ضغوطات على المؤسسة .

كما نفى صنع الله، انتهاء حق الشفعة لليبيا على الصفقة، مؤكداً أن حق الشفعة موجود في القانون المدني، بينما لا تنص عليه الاتفاقيات الخاصة بالاستثمار.

وقال صنع الله، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه المؤسسة، ولاسيما على المستوى الأمني، مضيفاً أن المؤسسة لا تستطيع الوصول الى منشآتها، إلا بالطائرات، بسبب قُطّاع الطرق، من أجل توصيل وسائل الإعاشة إلى العاملين بالحقول، مضيفاً أنهم غير قادرون على الوصول إلى حقل الشرارة، والذي ينتج نحو 300 ألف برميل يومياً، وهو ما يتسبب في خسائر فادحة.

وتابع، “يتم الاستيلاء على مواد التشغيل من قبل الجماعات المسلحة، ويتم دفع إتاوات لأجل تمريرها”، مشيراً إلى أن إصلاح الآلات يتعطل لأشهر، بسبب هذه المشكلة، وأن العاملين في النفط تحت التهديد الدائم بالسرقة والخطف والقتل.

وأشار صنع الله إلى أن إغلاق حقل الفيل، منذ الـ 23 فبراير الماضي، يتسبب في خسائر يومية تقدر بـ 6 ملايين دولار، وفقاً للأسعار الحالية للنفط، حيث بلغت حتى الآن نحو 360 مليون دولار، متوقعاً أن يصل حجم الفاقد في الدخل، بنهاية العام، نحو مليار دولار.

