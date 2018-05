أعلنت إدارة مطار مصراتة عن توقف حركة الركاب والشحن الجوي إلى حين اشعار اخرى، وذلك بسبب تعدي من وصفهم بـ”المهربين وضعاف النفوس” على الجهات الأمنية والضبطية العاملة في المطار

وبينت إدارة المطار في ايجاز صحفي على صفحة المطار بفيسبوك، أنه أثناء رحلة الخطوط الافريقية والمتجهة الى اسطنبول أمس الاربعاء تم ضبط محاولة تهريب كمية اموال من العملة الاجنبية برفقة احد اعضاء طاقم الطائرة، لافتة إلى قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بسرقة المبلغ المضبوط بالقوة من مركز الجمارك بالمطار، وذلك أثناء ضبط الجاني وإحالته الى الجهات ذات الاختصاص واخذ اقواله.

وأفادت الإدارة، أن موظفي مطار مصراتة من جهات أمنية وضبطية قد قرروا التوقف عن العمل الى حين استرجاع المبلغ المسروق وإحالة المتهمين الى القضاء، مهددة أنه في حالة عدم ارجاعه خلال 24 ساعة سيتم نشر اسماء من قاموا بالعملية بالكامل

The post على خلفية فساد.. توقف حركة الركاب في مطار مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية