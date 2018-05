“عميد بلدية سوق الجمعة” يلوح بإعلان البلدية منطقة “منكوبة” ويحذر من “كارثة إنسانية”

أكد عميد بلدية سوق الجمعة “هشام بن يوسف” أن البلدية تعاني من تكدساً كبيراً لأكوام القمامة والنفايات مما ينذر بمشكلة بيئية.

وحذر “بن يوسف” في تصريحات صحفية من حدوث كارثة إنسانية ستتسبب في أزمة كبيرة بنطاق بلدية سوق الجمعة نتيجة تكدس أكوام القمامة.

وأشار ” بن يوسف” إلى وجود تلوث بيئي وبصري الأمر الذي سيدفع البلدية لإعلانها “منطقة منكوبة”.

وحمل ” بن يوسف “، المسؤولية لوزارة الحكومة المحلي والدولة، قائلا ” إن وزارة الحكم المحلي خاصة والدولة عامةً مقصرة في القضاء على مشكلة التلوث داخل البلدية”.

ولفت “بن يوسف”، إلى أنه تم منح اختصاصات شركة الخدمات العامة على فروع البلديات ومنها سوق الجمعة غير أن توزيع موارد الشركة لم يكن عادل ولم تؤخذ الكثافة السكانية في الاعتبار، مبينا أن البلدية تعاني من نقص في الكفاءات والآليات وهو ما ينذر بحدوث أزمة .

