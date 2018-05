أعلنت بلدية سرت، اليوم الخميس، فتح الصمام الرئيسي لمنظومة النهر الصناعي.

وقالت البلدية، على موقعها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، على ” فيس بوك”، ” تم فتح الصمام الرئيسي لمنظومة النهر الصناعي وقد بدأت المياه في الانسياب فعلياً للمدينة”

وتجدر الإشارة أن جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى أعلن يوم الجمعة الموافق 5 مايو توقف انسياب المياه للمشاريع الزراعية بمناطق شرق سرت «الحنيوة وسلطان والعامرة وهراة والنوفلية وأم القنديل وبشر».

وكانت المياه قد انقطعت عن المنطقة الممتدة من أجدابيا وحتى سرت بسبب قيام احد المواطنين بعمل وصلة غير قانونية من خط النهر الصناعي الرئيسي.

The post “بلدية سرت” تعلن فتح الصمام الرئيسي لمنظومة النهر الصناعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية