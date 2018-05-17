الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع في درنة باحترام حقوق الإنسان

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع أطراف النزاع المسلح في درنة بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي.

وطالبت البعثة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وكان المتحدث باسم الجيش العميد احمد المسماري أكد ان القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة في درنة مبينا أن الجيش يقاتل الإرهاب من اجل إنقاذ درنة ويراعي الشريعة الإسلامية والقانون الدولي والمبادئ الأخلاقية للشعب الليبي وبالتالي فان كل خطواته محسوبة سياسيا واجتماعيا.

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