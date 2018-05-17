طرابلس..مطالبة بالغاء تجميد عضوية "وال" في اتحاد وكالات الانباء العربية

دعا رئيس التحرير العام بوكالة الانباء الليبية طرابلس مصطفي عزيز، إلى إلغاء تجميد عضوية وكالة الانباء الليبية في اتحاد وكالات الانباء العربية .

ووجه عزيز، عتابا لرئاسة الاتحاد وأعضائه من الدول العربية عبر قناة ليبيا أولا الفضائية قائلا بأن التجميد جاء في وقت غير مناسب خاصة في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا والتي يمكن ان تمر بها أي دولة عربية.

وأشار عزيز، خلال حديثه إلى أن وكالة الأنباء الليبية تعد من المؤسسين لاتحاد وكالات الانباء العربية وواحدة من الدول القليلة التي تدفع الاشتراكات حتى وقت قريب، مؤكدا أن الدول العربية يقع على عاتقها اتخاذ قرار الغاء التجميد تجسيدا لمبدأ التكاتف والتآزر بين العرب اثناء الازمات .

وختم رئيس التحرير العام بوكالة الانباء الليبية حديثه بالقول بان رئاسة اتحاد وكالات الانباء العربية ليس بالضرورة ان تبقى مدى الحياة، داعيا إلى دورية الرئاسة بين كافة الدول العربية لبث دماء جديدة في هياكل اتحاد وكالات الانباء العربية اسوة ببقية الوكالات في ارجاء العالم

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