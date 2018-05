“مستشار السراج السياسي” مغردا:  الاجتماع الأول للجنة العليا لشؤون المهجرين خطوة للمصالحة الوطنية

أعتبر المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي، ” الطاهر السني” أن الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة شؤون المهجرين في الخارج يعد خطوة على طريق المصالحة الشاملة.

وقال السني في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نأمل من خلال هذه الخطوة “توفير الخدمات الأساسية للمهجرين وتهيئة كل الظروف للعودة السريعة والآمنة” معربا عن أمله من الجميع التكاتف والتعاون للم الشمل وطي صفحة الماضي والمشاركة في تقرير المصير.

وكانت اللجنة العليا لشؤون المهجرين استعرضت خلال اجتماعها الأول، التحديات التي تواجه المواطنين الليبيين المهجرين بالخارج، وسبل معالجة أوضاعهم الوظيفية والاقتصادية، وتلبية احتياجاتهم العاجلة تمهيدا لعودتهم لليبيا في القريب العاجل.

