بالصور | الجيش المصري يعلن ضبط مخدرات وأفراد وقصف عربة أسلحة وذخيرة قرب الحدود مع ليبيا

ليبيا – أكدت القوات المسلحة المصرية مواصلة جهودها فى تأمين أراضيها على كل الاتجاهات الإستراتيجية بما فيها الحدود الغربية مع ليبيا .

ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسمها اليوم الخميس و تابعته صحيفة المرصد فقد أعلن الجيش المصري عن نتائج عمله وقوات حرس الحدود خلال الأيام الماضية على مستوى الحدود الغربية مع ليبيا .

وأعلن المتحدث قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات إستخباراتية تفيد بمحاولة إختراقها للحدود الإستراتيجية الغربية مع ليبيا .

وفى إطار عمل قوات حرس الحدود ، قال المتحدث أن هذه الأخيرة أحبطت محاولة إختراق للحدود لعدد من عربات الدفع الرباعى محملة بـ 300 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر .

وأضاف بأن هذه العملية ضبط خلالها أيضاً 40 كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر اضافة لضبط 401 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولة التسلل عبر الحدود الغربية طيلة الايام الماضية .

ونشر المتحدث صوراً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تظهر إحتجاز شاحنتين مختلفتين الاحجام وعدد من عربات النقل وعدد من الموقوفين وكميات من كبيرة من المخدرات .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية