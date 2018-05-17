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بالصور | الجيش المصري يعلن ضبط مخدرات وأفراد وقصف عربة أسلحة وذخيرة قرب الحدود مع ليبيا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت القوات المسلحة المصرية مواصلة جهودها فى تأمين أراضيها على كل الاتجاهات الإستراتيجية بما فيها الحدود الغربية مع ليبيا .

ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسمها اليوم الخميس و تابعته صحيفة المرصد فقد أعلن الجيش المصري عن نتائج عمله وقوات حرس الحدود خلال  الأيام الماضية على مستوى الحدود الغربية مع ليبيا .

وأعلن المتحدث قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات إستخباراتية تفيد بمحاولة إختراقها للحدود الإستراتيجية الغربية مع ليبيا .

وفى إطار عمل قوات حرس الحدود ، قال المتحدث أن هذه الأخيرة أحبطت محاولة إختراق للحدود لعدد من عربات الدفع الرباعى محملة بـ 300 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر .

وأضاف بأن هذه العملية ضبط خلالها أيضاً 40 كيلو جرام لجوهر الحشيش المخدر اضافة لضبط 401 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولة التسلل عبر الحدود الغربية طيلة الايام الماضية  .

ونشر المتحدث صوراً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تظهر إحتجاز شاحنتين مختلفتين الاحجام وعدد من عربات النقل وعدد من الموقوفين وكميات من كبيرة من المخدرات .

المرصد – متابعات

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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