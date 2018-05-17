موظف بديوان الرئاسي يحذر من خطورة تركيب منظومة أجنبية بالديوان

كشف الموظف بديوان مجلس رئاسة الوزراء محمد الوخي، أمس الأربعاء، تفاصيل تركيب منظومة حاسوب إدارية من قبل مهندسين أجانب داخل مقر رئاسة الوزراء.

وقال الوخي، إن المنظومة تم ربطها بخوادم الشركة التي قامت بالتركيب مباشرة، مضيفا في تغريدات أطلقها عبر صفحته الشخصية إن المهندسين الأجانب أخبروا العاملين بديوان مجلس الوزراء، بأنه يمكن لمبرمجي الشركة الدخول على قاعدة البيانات في أي وقت، دون الحاجة للبقاء في طرابلس، وبالتالي “عليهم ألا يقلقوا إن ارتكبوا أي خطأ فالشركة ستقوم باصلاحه“.

واعتبر الوخي الذي أعلن من داخل الديوان ما وصفه “حربا على الفساد”، بأن سيادة ليبيا لم يعد لها معنى.

ووجه الوخي نداء لأعضاء مجلس النواب عن طرابلس، والاعلاميين والصحافيين وقادة “الثوار” بفتح تحقيق حول المنظومة وكشف سرها.

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