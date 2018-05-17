بلدية سرت تعتزم توزيع سلات غذائية على هذه الفئات

ليبيا – أعلن المجلس البلدي سرت عن عزمه توزيع سلات غذائية بالتنسيق مع فوج كشاف سرت على العائلات من أصحاب البيوت المدمرة جراء الحرب على “داعش” وكذلك على العائلات المحتاجة.

بلدي سرت أوضح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له أنه سيتم توزيع هذه السلات على كل من ” منطقة الجيزة البحرية بـ 734 أسرة، منطقة كامبو المنارة 200 اسرة، منطقة كامبو سيستا 205 أسرة، منطقة عمارات 656 368 أسرة، منطقة ابوهادي 800 أسرة، منطقة جارف 400 عائلة”.



وأكد المجلس البلدي سرت على أنه سيتم عرض كشوفات المواطنين المستهدفين لهذه المناطق على صفحة البلدية لغرض معرفة الرقم التسلسلي بجانب كل اسم وعرضه أثناء عملية التوزيع لسرعة وسهولة التوزيع.

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