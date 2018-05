“المجلس الاستشاري” يصدر بيان شديد اللهجة بشأن الأوضاع في درنة

أعرب مجلس الدولة الاستشاري عن إدانته لما يحدث في درنة معتبرا إياها “اعتداء عسكري دون وجه حق”. وأعتبر مجلس الدولة الاستشاري في بيان له تحصلت صحيفة المتوسط على نسخة منه ما يحدث في درنة ” من أفدح خروقات القانون الدولي وإساءة لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية ويشكل جريمة جنائية طبقا للتشريعات الوطنية.

وأشار البيان إلى أن “ما يتعرض له المدنيون في مدينة درنة جراء قصف المدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطيران يعد جريمة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية”.، داعيا “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لاتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة والعاجلة لوقف إطلاق النار فورا كما ينص الاتفاق السياسي” محملا إياه المسؤولية السياسية والقانونية أن تقاعس في اتخاذ كل ما بشأنه أن يوقف إطلاق النار ويحمي المدنيين من أي خطر”.

وطالب البيان “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين مما يتعرضون له”، مجددا مناشدة “الأعيان والمشائخ والعقلاء بالمناطق المجاورة لمدينة درنة أن يكون لهم دور من باب مسؤولياتهم الاجتماعية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتحقيق المصالحة بعيدا عن الحلول العسكرية”.

وطالب البيان بضرورة “تحييد المدنيين عن أي صراع عسكري” لافتا إلى أن “كل فعل يعرض حياة المدنيين للخطر يعد جريمة لن يفلت مرتكبها من الملاحقة القانونية”.

