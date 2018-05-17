كيف تربح 500 دينار يوميا مع 218

بمناسبة شهر رمضان تطلق 218 مسابقة #كيك_أوف #Kickoff وهي مسابقة رياضية يومية تفتح فيها الباب لمتابعيها للفوز بـ500 دينار ليبي، لكن كثيرون يتسائلون كيف ستكون المشاركة؟ إليكم الطريقة:

ستطرح صفحات @218TVسؤالاً يومياً على متابعيها في “فيسبوك، تويتر، انستغرام”.

السؤال يتعلق موضوعه بمونديال روسيا 2018.

ستكون الإجابة منشورة داخل أحد مواضيع موقع www.218tv.net.

للفوز بالجائزة عليك البحث عن الإجابة ضمن أخبار الموقع ونسخها “حرفياً” مع عنوان الخبر الموجود في الموقع.

يجب إرسال الإجابة والعنوان عبر الإيميل [email protected]، مع التأكيد على كتابة اسمك الكامل ورقم هاتفك لتسهيل التواصل مع الفائز وحصوله على الجائزة.

سيتم إجراء قرعة يومية خلال برنامج “سهرية SPORT” لاختيار الفائز بجائزة مالية قدرها 500 دينار.

شاركوا، واستمتعوا بقراءة مواضيع موقع www.218tv.net يومياً خلال شهر رمضان.

وكل عام وأنتم بخير

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية