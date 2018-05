” عضو بالاستشاري”: لجنة الأزمة لحل مشاكل الجنوب تعقد اجتماعها الأول الخميس

خاص المتوسط

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، حسن حبيب أن سبها تشهد هدوء حذر .

وقال ” حبيب” في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن مجلس الدولة الاستشاري شكل لجنة أزمة لحل مشاكل الجنوب.

وقال “حبيب”، أن اللجنة ستجتمع من اليوم لبحث جميع المشاكل التي تواجه الجنوب وسبل التواصل إلى حلول بين الأطراف المتصارعة.

وأفاد ” حبيب” أن الاجتماعات مستمرة حتى يوم الأحد المقبل، معربا عن أمله أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج ملموسة لوقف النزاع في الجنوب.

وكان رئيس ديوان وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في الجنوب “أحمد بركة” بين في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن وفدا من مجلس أعيان فزان وصل إلى المنطقة الشرقية لمقابلة قائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

وأوضح ” بركة” أن الوفد المؤلف من 20 شخصا سيطلب من قيادة الجيش فرض القانون والأمن في الجنوب الليبي ودعم أجهزة الجيش والشرطة لاستلام جميع المقرات من القبائل في سبها لتصبح مؤسستي الجيش والشرطة هما الأقوى والأكثر تفعيلا في المدينة.

وكان أكد مصدر محلي في تصريحات صحفية تجدد الاشتباكات في مدينة سبها وتصاعد دخان كثيف بعد سماع دوي انفجار.

وتشهد مدينة سبها اشتباكات بين الحين والآخر سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى وسط جهود من عدة أطراف للمصالحة وإنهاء النزاع.

