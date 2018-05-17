بلدية زليتن تسلم موقع مشروع المستشفى التعليمي للشركة المنفذة

العنوان-زليتن

تم ببلدية زليتن تسليم موقع مشروع مستشفى زليتن التعليمي بسعة 350 سرير شاملاً الأعمال الخارجية والمباني الخدمية والبنية التحتية المتعاقد عليه من طرف ” جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ” مع شركة ” أونال اكبنار للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة ”

وفي تصريح لعضو المجلس البلدي م.مصطفى علي بن عائشة للمكتب الإعلامي للبلدية أشار الي أن هذا العمل هو تكملة لمجهودات الإدارات المحلية السابقة والعديد من المهتمين من أهل المدينة لهذا الملف ، حيث تم تغيير مسار العمل من صيانة إلي تصميم وتنفيذ مستشفى زليتن التعليمي .

هذا و تم تسليم موقع العمل ما بين بلدية زليتن وإدارة المستشفى مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وشركة أونال اكبنار .

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