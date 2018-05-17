عودة 38 مهاجراً من مالي إلى بلادهم بشكل طوعي

تمكن 38 مهاجراً غير قانوني من دولة مالي من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة من العودة، إلى بلادهم بشكل طوعي.

وأكد الجهاز على صفحته الرسمية، أن عملية العودة تمت عبر مطار امعيتقية الدولي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

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