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عودة 38 مهاجراً من مالي إلى بلادهم بشكل طوعي

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تمكن 38 مهاجراً غير قانوني من دولة مالي من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة من العودة، إلى بلادهم بشكل طوعي.

وأكد الجهاز على صفحته الرسمية، أن عملية العودة تمت عبر مطار امعيتقية الدولي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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