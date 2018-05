عميد سرت يناقش أزمة تأخر وصول السيولة لمصارف البلدية

المتوسط:

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي سرت هنية ابوخريص ورئيس لجنة التواصل الاجتماعي ببلدية سرت سالم الهادي ومدراء مصارف الوحدة الرئيسي ووكالة الجامعة والتجاري الوطني سرت ومندوبي المكونات الاجتماعية بالبلدية، بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت، اليوم الخميس.

وناقش الاجتماع تأخر وصول السيولة لمصارف سرت بسبب تأخر النقل الجوي من طرابلس حتى مكتب اصدار مصراتة.

كما تطرق الاجتماع إلى الاتفاق على التواصل مع مدير مصرف ليبيا المركزي فرع سرت لمتابعة الموضوع لدى الجهات ذات العلاقة

