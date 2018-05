اجتماع موسع بـ«الغريقة» لبحث أزمات بلديات الوادي

المتوسط:

عقد علي عبد المغيث، عميد مجلس بلدية الغريقة، اجتماعا موسعا، بقاعة ديوان المجلس ضم عددا من ممثلي بلديات الوادي وقيادات ومسئولين تنفيذيين لبحث العديد من الأزمات التي تعاني منها المدينة والعمل على حلحلتها.

وضم الاجتماع ممثلي بلديات الوادي من أعضاء مجالس بلدية ومدراء إدارات وأعيان ومجالس استشارية واجتماعية ولجان الأزمة ومراقب خدمات الاقتصاد بالمنطقة، ومدير إدارة شركة المياه والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة، ورئيس إدارة مطار أوباري ومؤسسات مجتمع المدني.

وناقش الحضور خلال الملتقى العديد من القضايا والمختنقات التي تواجه البلديات والمعوقات التي تعيق سير العمل بالشركات الخدمية وأسباب تدني خدماتها بالمناطق، وكذلك توقف الرحلات الجوية بمطار أوباري وآلية تفعيلها وصيانة المهبط.

وخلص الملتقى إلى الاتفاق على حزمة من الأعمال السريعة وآليات عمل مشتركة بين البلديات من أجل التخفيف من معاناة المواطن الاقتصادية والأمنية بالمنطقة، وتوفير احتياجاته من الوقود والسيولة المالية بالمصارف والسلع الأساسية، والعمل على إزالة وتنظيف المكبات العشوائية داخل المناطق.

وأكد المجتمعون على توحيد الجهود المشتركة من أجل استقرار الوضع الأمني بالمنطقة ومتابعة مشاكل البلديات بالوزارات والهيئات والتواصل مع الحكومة وشركة الكهرباء بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب والدولة عن المنطقة لوضع حلول لمشكلة الانقطاعات الكهربائية المتكررة وطرح الأحمال الكهربائية لساعات طويلة في اليوم، وتوفير مياه الشرب لبعض المناطق وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية للمواطنين بالمنطقة.

