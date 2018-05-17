الثني يبحث مع الحبري سبل وضع آليات لتحصيل عوائد النفط لصالح المؤسسات الشرعية

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرج سعيد الأوضاع الحالية للنفط وتأمين المحروقات للمواطن بالتنسيق مع المصرف.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة الأوضاع المالية للحكومة واستمرار مصرف ليبيا المركزي بتسييل الأموال لها من خلال الاقتراض عبر البنوك التجارية لتغطية بنود الميزانية العامة بما يكفل استمرار الخدمات للمواطن الليبي.

وتطرق المجتمعون خلال اللقاء إلى آليات تحصيل عوائد النفط لصالح المؤسسة الشرعية التابعة للحكومة المؤقتة بما يكفل تغطية الإيراد العام للعجز في الموازنة العامة.

ومن جانيه ،أكد الثني على أن الحكومة وفرت السلع التموينية وعملت على إصلاح أعطال الشبكة الكهربائية بما يكفل تخفيف طرح الأحمال إلى جانب توفير المحروقات وصرف مرتبات كل العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة إضافة إلى آليات توفر السيولة النقدية بالمصارف بما يكفل التخفيف عن كاهل المواطن خلال شهر رمضان الفضيل.

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