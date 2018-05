“خارجية الوفاق”: الليبيون يرغبون في تحقيق الاستقرار من خلال إجراء انتخابات ديمقراطية

المتوسط:

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، مقررات الدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) COMIAC.

وأكدت الوزارة، خلال بيان لها،” إن الوزارة تغتنم هذه الفرصة بداية لتتقدم لكل شعوب العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها بحلول شهر رمضان المبارك بأصدق التهاني، كما إن وزارة الخارجية تبدي ارتياحها الكامل لما صدر عن الدورة الحادية عشرة للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية “كومياك” التي عقدت بالعاصمة دكار بجمهورية السنغال في 29 من شهر شعبان الموافق 15 مايو الجاري”.

وأضافت الوزارة، ” إنها تشكر كل الدول التي دعمت ترشيح ليبيا نائباً أول لرئاسة اللجنة الدائمة مقدرين ثقتهم ووقوفهم مع ليبيا وما تستحقه من دورٍ في مسيرة العالم الإسلامي”.

وأوضحت الوزارة، ” إن هذه القرار يترجم عودة الحضور الليبي إلى المحافل الإقليمية والدولية وهو مؤشر يوضح بجلاءٍ ما قطعه الليبيون من خطوات هامة نحو الاستقرار السياسي، ودافع إيجابي لتسريع الخطى لأن تأخذ ليبيا مكانتها المرموقة بين الاشقاء والأصدقاء وأن تمارس الدور الإيجابي في إرساء قواعد الأمن والتنمية والسلام خاصة أن شعار هذه الدورة “التربية والثقافة رافدان لإحلال السلم وتحقيق التنمية والتقارب بين الشعوب “.

وأكدت الوزارة، ” أن الوزارة أكدت على البند الخاص بدعم مدينة سرت الليبية الوارد في البند الثالث عشر مثمنة تضامن العالم الاسلامي مع الشعب الليبي وإشادتهم بانتصار الشعب الليبي على تنظيم داعش الإرهابي مجددة التأكيد على رغبة كل الليبيين في تحقيق الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات الديموقراطية برغم التفجير الإرهابي الذي استهدف الأيام الماضية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تجسيداً لشعار (لا للإرهاب نعم للانتخابات)”.

وأكملت الوزارة، ” إنها تقف وبقوة مع ما جاء في البند الرابع عشر وتقدّر عالياً تأييد اللجنة الدائمة “كومياك” للمقترحات الليبية فيما يخص تبادل الكتب والمؤلفات بين المكتبات العامة بدول منظمة التعاون الإسلامي وتبني فكرة ومقترح برلمان أطفال ليبيا لاستضافة تأسيس وإقامة مجلس عموم أطفال دول العالم الإسلامي المتكون من 57 دولة بمدينة سرت المنتصرة على فلول داعش ووقوفنا مع إقامة المنتدى الإعلامي حول القارة الإفريقية بالتزامن مع تظاهرة ” طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2020/2019 “.

وشددت الوزارة، ” أنه لابد من الإشادة ” بحماة الوطن ” الذين دحروا التنظيمات الإرهابية وواجهوا الخطر الإرهابي وقدموا التضحيات من أجل تحرير الوطن وأفضل ما نقدمه لهم اليوم أن نحتفي بسرت المحررة ونحتفي بالأطفال وبالمستقبل”.

وقالت الوزارة، ” أنها تنتهز هذه الفرصة لأن نتقدم بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الدولة المضيفة لهذه اللجنة الدائمة الكومياك”.

The post “خارجية الوفاق”: الليبيون يرغبون في تحقيق الاستقرار من خلال إجراء انتخابات ديمقراطية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية