ضبط 3 آلاف لتر خمور في أول أيام رمضان ببنغازي

المتوسط:

داهم عناصر وحـــدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، في الساعات الأولى من صباح أول أيام شهر رمضان، أحد أكبر أوكار الموجودة في المدينة الواقعة في منطقة الماجوري.

ووردت معلومات إلى أعضاء التحريات عن وجود جالونات سعة 20 لترا من الخمور صنع محلي جاهزة للبيع، حيث تم التنسيق مع النيابة العامة التي أصدرت تعليماتها بالقبض على كل ما يشكل جريمة.

وتمكنت القوات من ضبط أكثر من 150 جالونا ما يعادل 3000 لتر معدة للبيع ي السوق المحلي، وضبط المتهم المسؤول ببيع الخمور.

