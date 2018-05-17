عودة مياه النهر الصناعي إلى مدينة سرت

توقع مصدر مسؤول في سرت وصول مياه النهر الصناعي إلى منازل المدينة وضواحيها مساء اليوم الخميس، بعد فتح الصمام الرئيسي للمنظومة . وأوضح المصدر أن المياه انقطعت عن أكثر من 20 منطقة في ضواحي سرت بعد تعرض أنابيب المنظومة للتخريب من قبل مواطن من منطقة هراوة (70 كيلومتر شرق سرت) أثناء تركيبه وصلة غير قانونية.

وأضاف المصادر ذاتها، أن عملية التخريب أدت إلى إعطاب المنظومة كاملة، مشيرا إلى أن المجلس البلدي والمسؤولين بجهاز تنفيذ واستثمار مياه النهر تعاونوا على إصلاح الأنابيب. يشار إلى أن المياه التي انقطعت عن سرت في 5 مايو الحالي، ووصلت بعد صيانة خط الأنابيب المتضرر إلى خزان هراوة، مساء الأربعاء، ومنه إلى خزان القرضابية، لتصل صباح اليوم إلى الخزان الرئيس.

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