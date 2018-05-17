العثور على قنابل غير متفجرة جنوب سرت

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت العثور على قنابل طائرات غير متفجرة في منطقة قرارة جهنم (80 كيلومتر) جنوب المدينة. وقالت القوة”إنه خلال قيامها بدوريات روتينية لتأمين وتمشيط الأودية جنوب سرت تم العثور على 14 قنبلة في معسكر كان يستخدمه تنظيم داعش لتجهيز المفخخات. يشار إلى أن قوة سرية الألغام التابعة لقوة حماية سرت أعلنت اليومين الماضيي نزع ألغام في محيط مطار القرضابية بسرت كان قد زرعها تنظيم داعش قبل دخول قوات عملية البنيان المرصوص إلى المدينة.

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