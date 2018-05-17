الرئاسي يعتبر قتلى مفوضية الانتخابات شهداء واجب

أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي باعتبار الموظفين الذين قتلوا في تفجير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس شهداء واجب. ويقضي القرار رقم “615” لسنة “2018” الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه باعتبار المشمولين بالقرار كلا من سليمان مفتاح الشاوش، مروان معتوق قواس، عز الدين عمر بوسته، عيسى امحمد ابو صوه، عبد العال شعبان عثمان، عادل احمد عقيله، خالد محمد صوان، هناء عمر منصور سلام، محمد عبد الرحمن البوسيفي.

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