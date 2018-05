اجتماع موسع بـ«أوجلة» لبحث أزمات الكهرباء بالمدينة

المتوسط:

عُقد السنوسي الفضيل عميد المجلس البلدي أوجلة جتماعا موّسعا، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة لمناقشة أهم المشاكل والعراقيل والمختنقات التي تعانيها الشبكة العامة للكهرباء بالبلدية.

وشارك في الاجتماع وفد من مدارء إدارات وأقسام الشركة العامة للكهرباء، وعضو مجلس النواب عن بلدية أوجلة فتحي القباصي، وأعضاء المجلس البلدي ولفيف من أعيان وحكماء المدينة.

وناقش المجتمعون أهم المشاكل والعراقيل والمختنقات التي تعانيها الشبكة العامة للكهرباء ببلدية أوجلة ومنطقة الواحات، وسبل صيانة محطات التوليد وتطويرها، وحصر أهم الاحتياجات التي تحتاجها المدينة.

