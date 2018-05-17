ماذا قال السعيدي في الذكرى الأولى لمجزرة براك الشاطئ؟

أكد عضو مجلي النواب علي السعيدي إننا في هذه الأيام نستقبل الذكرى الأولى لمجزرة براك الشاطئ التي لم تعلن نتائج التحقيقات فيها حتى الآن. وقال السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “المجلس الرئاسي وعد بالتحقيق في الحادثة خلال 15يوما من تاريخه إلا أننا لم نسمع شئ عن نتائج التحقيقات إلى الآن. وبين السعيدي انه يتوجب على المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج تحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية موضحا “أن دم أبناء فزان في رقبتهم طال الزمان أم قصر” .

وتابع: لن نسمح بقدوم قوة إلى فزان على غرار القوة الثالثة داعيا المجلس الرئاسي إلى إعطاء الأوامر للقوات الخاضعة لسيطرته لتفتح ممر أمان لعودة أهل تاورغاء إلى مدينتهم قبل التفكير في إرسال قوة لغرض الحرب. وكان هجوما إرهابيا على قاعدة براك الشاطئ خلف أكثر من 150 قتيل وجريح ووصف الحادث بأنه مجزرة حيث تم ذبح عدد من العسكريين والمدنيين وأعلن المجلس الرئاسي وقتها تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث إلا أن نتائج التحقيق لم تعلن حتى الآن.

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