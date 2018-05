«حماية سرت» تعثر على قنابل طائرات بـ «قرارة جهنم»

المتوسط:

أعلنت قوة حماية وتأمين مدينة سرت، العثور على قنابل طائرات بجنوب المدينة في منطقة قرارة جهنم.

وأوضحت قوة الحماية، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، اليوم الخميس، أنه تم العثور على القنابل أثناء تمشيط دوريات التأمين الأودية جنوب المدينة.

وأضافت أنه تم العثور على 14 قنبلة في معسكر كان يستخدمه تنظيم داعش لتجهيز المفخخات.

يشار إلى أن قوة سرية الألغام التابعة لقوة حماية سرت أعلنت مؤخرًا نزع ألغام في محيط مطار القرضابية بسرت.

