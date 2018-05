بدء أعمال الحفر لكابل الألياف البصرية بمنطقة قرزة

المتوسط:

أعلن المجلس المحلي بني وليد، بدء أعمال الحفر لكابل الألياف البصرية الذي يصل إلى منطقة قرزة حيث ستغطي تغطية ليبيانا.

وقام المجلس المحلي، ممثلا في مكتب المشروعات بالمجلس بالتعاقد مع شركة أجنحة التميز للمقاولات لتغطية الحفر والردم والتسوية والذي سيكون على المجلس المحلي والكوابل والتوصيلات ستكون على شركة البريد حتى تصل التغطية لكل المنطقة.

وأوضح المجلس المحلي بني وليد، أنه بدأت الأشغال وتم مد الكوابل والتسوية.

