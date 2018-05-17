اغتيال عون.. الرجل القوي في الزنتان

تعيش مدينة الزنتان أوضاعا متوترة وازدحاما في شارع مقر لجنة الـ200 فتحي عون، بعد اغتيال آمرها بالرصاص مساء اليوم الخميس.

وهاجمت عون مجموعة مسلحة، وحاولت الاعتداء عليه، إلا أنه قاومهم بشراسة بيديه، فهرب المسلحون بسيارتهم لأمتار قليلة قبل أن يعودوا ويمطروه بوابل من الرصاص.

ويعتبر عون الآمر القوي للجنة الـ200، والممسك الحقيقي بأمن المدينة وبمصادر القوة فيها، ومعروف بأن قبضته الحديدية لا تجامل أحدا في الزنتان.

ويعرف عون بأنه مكافح الجريمة بالمنطقة الغربية، ويصطدم بكل مراكز القوة، ويتمتع بثقة ودعم المجلس الأعلى لقبائل الزنتان، والمساهم الرئيس في القضاء على العصابات والتهريب، وبأنه لا يرضح لأي أحد.

وتساءل متابعون أنه كم سيترك موت عون من فراغ أمني بالزنتان؟.

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