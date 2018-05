المتوسط:

أجرى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في الوزارة، وذلك لبحث سير العمل وآلياته وتذليل العراقيل أمام الجهات التابعة للوزارة لأجل استتباب الأمن في مختلف مناطق البلاد.

وشملت الاجتماعات التي عقدها في مقر مديرية أمن بنغازي، لقاء الأربعاء، بمدير أمن ظاهر الجبل الغربي ورئيس فرع الدوريات الصحراوية بالمنطقة الغربية ومقرها بلدية الزنتان، إضافة إلى رئيس قوة ال200 الواقعة على الحدود الليبية المتاخمة للجزائر.

وبحث «بوشناف» خلال الاجتماع سير العمل بهذه الجهات الحيوية، وأبرز العراقيل التي تواجهها هذه الأجسام التابعة للوزارة، متعهدا بتقديم الدعم لها لسير العمل على الوجه الأكمل.

وفي سياق متصل، عقد وزير الداخلية في وقت لاحق اجتماعا بمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومديري الأمن بمنفذي مطار بنينة وميناء بنغازي البحري.

وبحث الاجتماع سير العمل في هذه المنافذ الحيوية إضافة إلى سير العمل بالإدارة على وجه العموم.

The post وزير «داخلية المؤقتة» يبحث سير العمل ويوجه بإزالة العراقيل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية